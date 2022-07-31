عرض عسكري في طرطوس السورية بمناسبة عيد البحرية الروسية (فيديو)

أقيم عرض عسكري في مدينة طرطوس السورية بمناسبة عيد البحرية الروسية شاركت فيه قوات البحرية الروسية التابعة للقوات المسلحة.

وشاركت، لأول مرة معا، سفن حربية من ثلاثة أساطيل تابعة للبحرية الروسية في (البحر الأسود والمحيط الهادئ والشمالي). بالإضافة إلى مشاركة مقاتلات حربية روسية في العرض وغيرها.

وحضر العرض قائد تجمع القوات الروسية في سوريا العقيد الجنرال ألكسندر تشيكو.

كما أقيم على ظهر الفرقاطة الأدميرال كساتونوف حفل تكريم الأفراد للنجاح في الخدمة العسكرية والأداء النموذجي للخدمة العسكرية بمشاركة قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا وقائد العرض.

المصدر:RT