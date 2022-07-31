الوضع الحالي حول تايوان على خلفية احتمال زيارة بيلوسي إلى الجزيرة

تنفذ الصين مناورات عسكرية ضخمة في مقاطعة فوجيان ومضيق تايوان، يشارك فيها الأسطول الحربي الصيني في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي.

وتتضمن المناورات تنفيذ عمليات رمي بالذخيرة الحية ومناورات لسفن الأسطول والطائرات التابعة للجيش الصيني في منطقة الأراضي المتنازع عليها في أرخبيل سبراتلي.

إقرأ المزيد

وتتواجد في الفترة الحالية في بحر الصين الجنوبي، مجموعة أمريكية بحرية ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "رونالد ريغان التابعة".

وتأتي هذه المناورات العسكرية الصينية في المنطقة، بعد ظهور أنباء حول احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وعدم تأكيد الخبر حتى الآن أو نفيه.

المصدر: وكالات