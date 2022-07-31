ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران وخامنئي يوجه رسالة

أعلن رئيس هيئة الإغاثة والدفاع المدني للهلال الأحمر الإيراني، مهدي وليبور، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول التي تجتاح البلاد إلى 61 قتيلا و32 في عداد المفقودين.

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وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، بير حسين كوليوند، استمرار عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين جراء السيول في 661 منطقة من 24 محافظة إيرانية، وتركيز العمليات في محافظة طهران ومنطقة فيروزكوه حيث شهدت 11 قتيلا.

وأعلن كوليوند عن إعادة فتح الطرق التي أغلقتها الفيضانات، مؤكدا عدم وجود نقص في المواد الإغاثية والمؤونات لضحايا السيول.

وبحسب محافظ طهران، تسببت السيول في هذه المحافطة بمصرع 38 مواطنا، 11 منهم في منطقة فيروزكوه و22 في إمام زاده داوود بمحاذاة العاصمة، و4 في برديس وواحد في شميرانات، بينما يوجد 4 في عداد المفقودين بمنطقة فيروزكوه و2 في برديس.



هذا وأعلن محافظ مدينة مشهد، محسن داوري، عن مصرع 6 سياح عراقيين وسائق الحافلة التي كانت تقلهم في منطقة ميامي بمحافظة خراسان إثر سقوط السيارة بوسط السيول الجارفة حيث كانت تقل 13 سائحا عراقيا 3 منهم في عداد المفقودين.

من جهته، عزى المرشد الإيراني، علي خامنئي، عوائل ضحايا أحداث السيول التي اجتاحت بعض المناطق في البلاد.

وقال خامنئي في رسالة نشرتها وكالة "إرنا": "إن أحداث السيول المهولة والخسائر الناجمة عنها في الكثير من مناطق البلاد، كبدت مواطنينا الأعزاء خسائر بالارواح والممتلكات والمشاعر..وإنني إذ أعزي جميع المصابين إثر هذه الأحداث، أطالب المسؤولين المحترمين في البلاد، باتخاذ مايلزم لمعالجة الخسائر الناجمة عنها..كما أشكر المسؤولين الذين توجهوا فورا إلى المناطق المنكوبة بالسيول، وأيضا جهود الفرق الإغاثية الشعبية والرسمية لمساعدة المواطنين المتضررين بهذه الكوارث..وإن استمرار هذه الاجراءات التي تنال رضا الباري تعالى والجهود المتواصلة للتخفيف عن أعراض هذه الاحداث المؤلمة، تثقل عواتقنا جميعا".

وفي سياق متصل، أعربت مصر عن طريق السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في إيران، والتمنيات بسرعة الشفاء العاجل لكل المصابين.

وبعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في البلاد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن مواساتها وتعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة أسر ضحايا السيول الاخيرة في البلاد.

وفي بيان له، أعرب السفير الروسي لدى طهران، ليفان جاغاريان، عن تعازيه لأسر ضحايا السيول الأخيرة في ايران.

وأضاف البيان: "إن السفارة الروسية تتمنى الشفاء التام لجميع المصابين في أسرع وقت ممكن".

المصدر: "إرنا" + "صدى البلد" + RT