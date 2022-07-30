"ناشيونال إنترست": على واشنطن وحلفائها دفع كييف لتسوية سلمية مع روسيا

أشارت مجلة NATIONA INTEREST إلى أن واشنطن وحلفاءها يستطيعون إقناع السلطات الأوكرانية بالموافقة على تسوية دبلوماسية مع روسيا، وإن رفضت ذلك فيجب قطع قنوات الأسلحة عنها.

وجاء ذلك في مقال مشترك نشرته المجلة يوم السبت للموظفين السابقين في مجلس الأمن القومي الأمريكي (NSC) ستيفن سيمون، وجوناثان ستيفنسون، حيث كتبا: "يجب أن يكون نقل الأسلحة إلى كييف عاملا رئيسيا في تهيئة الظروف لتسوية سلمية".

وأكدا أنه "يجب على الولايات المتحدة والناتو أن يوضحوا لأوكرانيا أنه في حالة ظهور فرصة دبلوماسية، فإنهم يتوقعون أن تستفيد كييف منها، ويمكنهم قطع قنوات إمدادات الأسلحة إذا لم يحدث ذلك"، مشيرين إلى أنه إذا لم توافق روسيا على المفاوضات، فيمكن لواشنطن مع حلفائها زيادة حجم إمدادات الأسلحة إلى كييف.

ويشير المقال إلى أنه "يتعين على الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها الأوروبيين، بذل كل ما في وسعها لتوفير فرص دبلوماسية أكبر".

وورد فيه أيضا أن "نظام وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بين القوات يجب أن يصبح أولوية للولايات المتحدة وحلفائه.. وتمتلك الولايات المتحدة الأدوات والخبرة للقيام بذلك".

ويعتقد المسؤولان السابقان في مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه "في هذه المرحلة هناك إجماع تقريبي على أن" الصراع في أوكرانيا من المرجح أن ينتهي بالمفاوضات واتفاقية مماثلة لاتفاقيات مينسك".

المصدر: "NATIONAL INTEREST":