خبير مياه يتحدث عن فشل إثيوبي "كبير" في توليد الكهرباء من سد النهضة

قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ولدت نحو 50 ميغاواط فقط من الكهرباء من سد النهضة.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، أن توربين بحيرة سد النهضة لا يعمل سوى ساعة في اليوم، نظرا لانخفاض منسوب المياه الذي لم يصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه كما كان مقررا له.

وأشار إلى أن التخزين الأول لسد النهضة الذي تم في 2020، كان مقررا له 18 مليار ونصف المليار متر مكعب من المياه، ولكنهم لم يخزنوا سوى 5 مليارات فقط.

وتابع أنه "في العام التالي كان المفترض أن يصلوا لـ18.5 مليار متر مكعب ولكنهم لم يخزنوا في الملء الثاني سوى 3 مليارات من المياه فقط".

وأكد أن إجمالي ما تم تخزينه في الملء الأول والثاني لسد إثيوبيا "بلغ 8 مليارات متر مكعب من المياه، موضحًا أن التخزين في سد النهضة هذا العام لن يزيد عن 6 مليارات متر مكعب من المياه، ليكون الإجمالي 14 مليار متر مكعب وهي السعة الأصلية".

ولفت إلى أن إثيوبيا بدأت التخزين الثالث للسد في شهر يوليو الجاري، مشيرا إلى أن كمية المياه في السد العالي تعوض حجز أي مياه أخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية