روسيا تدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو دعت خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق في الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين في بلدة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك.
وقالت الوزارة: "وجهت روسيا دعوة رسمية لخبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إجراء تحقيق موضوعي في الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا، والذي أدى إلى مقتل عدد كبير من أسرى الحرب الأوكرانيين".
المصدر: تاس