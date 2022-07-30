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الأمم المتحدة: مستعدون للتحقيق في الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين في دونيتسك

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الأمم المتحدة: مستعدون للتحقيق في الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين في دونيتسك
Sputnik
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أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استعداد المنظمة لإرسال خبراء للتحقيق في ملابسات قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال حق: "فيما يتعلق بالمأساة الأخيرة في سجن يلينوفكا، نحن على استعداد لإرسال مجموعة من الخبراء القادرين على إجراء تحقيق بموافقة من الأطراف".

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وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم مبادرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحملت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الضربة التي استهدفت موقع احتجاز الأسرى الأوكرانيين، وقالت: "زيلينسكي شخصيا، نظامه الإجرامي وواشنطن التي تدعمه هم من يتحملون كل المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة الدموية بحق الأوكرانيين".

المصدر: RT

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