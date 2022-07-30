أحمد كريمة: ما ينفعش نشمت في الإسرائيليين لو حصل لهم كارثة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الشماتة في الغير لا تجوز، حتى في العدو.

وضرب الدكتور أحمد كريمة خلال تصريحات تليفزيونية مثلا على ذلك بيهود إسرائيل، حيث قال: "يعني لو حصل مثلا كارثة في إسرائيل، والإسرائيليين إتأذوا فيها، فأنا كمسلم ما ينفعش أشمت فيهم".

وعلل أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بأن الإسرائيليين وإن كنا نختلف معهم سياسيا، إلا أنهم بشر.

وصرح "كنا زمان نعيب على الناس اللي تقعد تقول: اللهم رمِّل نساءهم ويتم أولادهم، دا كلام فارغ، كلام لا يجوز، ليه؟، برضو دا إنسان في الأول والآخر، والنبي محمد ما دعا على أهله، ولا تمنى لهم السوء أبدا، بل تمنى لهم الهداية".

وأوضح الدكتور أحمد كريمة أن أخلاق النبي محمد، كانت الصفح والعفو حتى عن الأعداء، مشيرا إلى ما فعله الرسول مع أهل مكة بعد الفتح، وقوله لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء، معقبا: فلا نشمت في أحد إطلاقا".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري