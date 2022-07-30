أنباء عن مصرع 7 سياح عراقيين جراء الفيضانات شمال شرق إيران

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سبعة سياح عراقيين لقوا مصرعهم جراء الفيضانات شمال شرقي إيران يوم السبت.

وقالت وكالة أنباء إرنا الرسمية إن السياح كانوا ضمن مجموعة من 13 عراقيا يزورون إيران، كانوا يتحركون بسيارة على طريق قرب مدينة مشهد، على بعد حوالي 900 كيلومتر شمال العاصمة طهران، عندما جرف سيارتهم فيضان مفاجئ.

ومن بين الضحايا خمس نساء وسائق المجموعة الإيراني، ولايزال ثلاثة عراقيين في عداد المفقودين.

يذكر أن حوالي مليوني عراقي يزورون إيران كل عام.

وتسببت الفيضانات يوم السبت الماضي في محافظة فارس بجنوب إيران في مصرع ما لا يقل عن 22 شخصا، وتسببت في اضرار بنحو 12 قرية في المحافظة. وحذرت السلطات من مزيد من هطول الأمطار الغزيرة واحتمال حدوث فيضانات.

وعاصفة هذا الأسبوع هي الأكثر دموية بين الحوادث المتعلقة بالأمطار في إيران خلال العقد الماضي.

ففي عام 2019، قتل فيضان مفاجئ ما لا يقل عن 21 شخصا في مدينة شيراز الجنوبية، وقبل ذلك بعامين، أودت عاصفة مماثلة بحياة 48 شخصا في شمال غرب إيران.

كما تسببت انهيارات طينية في شمال إيران عام 2001 وفي طهران عام 1987 في مقتل 500 و300 شخص على التوالي.

المصدر: أ ب