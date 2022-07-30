مظليون بريطانيون يعتدون بالضرب على مواطنهم في حانة بمقدونيا

اعتدى مظليون بريطانيون بالضرب على مواطنهم في حانة بمدينة سكوبي في مقدونيا الشمالية، حيث يشاركون في مناورات لحلف "الناتو" منذ مايو الماضي.

وبحسب صحيفة "دايلي إكسبرس" فإن الحادث وقع في مدينة سكوبي في 11 مايو من هذا العام. حيث كان يشرب البريطاني مع أصدقائه في أحد حانات المدينة عندما دخلت مجموعة من أربعة جنود بريطانيين إلى هناك "بحثا عن شجار يثيرونه".

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وقالت الضحية: "عندما بدأت بالتحدث معهم، أصبحوا على الفور عدوانيين جسديا ولفظيا، وتصرفوا بنفس الطريقة تجاه الآخرين. كانوا هناك فقط من أجل العثور على شخص ما ليتشاجروا معه ويسببوا له الألم".

ووفقا للضحية فإن الشرطة العسكرية البريطانية لا تتعاون مع الجهات الأمنية المحلية، مما يؤخر التحقيق في الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود البريطانيين تابعين للواء الهجوم الجوي الـ16.

المصدر: نوفوستي