ألمانيا.. تحذيرات من سيناريو كارثي نتيجة العقوبات ضد روسيا

أكد ألكسندر كينج، وكونستانتين براون، من حزب "دي لينك" الألماني، أن الغرب أخطأ بتقييد النشاط الاقتصادي مع أكبر دولة في العالم، محذرين من آثار كارثية للعقوبات على ألمانيا وشعبها.

وكتب السياسيان في صحيفة "دير فريتاغ" أن "المقاطعة الكاملة للنفط الروسي بالتزامن مع التهديدات بنقص الغاز، ستمثل سيناريو كارثيا نتجه نحوه".

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وأكدا أن الدول الغربية أخطأت بفرض قيود على النشاط الاقتصادي "لأكبر دولة في العالم، وتملك جميع المواد الخام التي يحتاجها العالم للتنمية الاقتصادية".

وشددا على أن ذوي الدخل المنخفض والمتوسط​​، بمن فيهم العمال ذوو المهارات العالية، سيعانون من إجراءات الحكومة التي تؤدي إلى نتائج عكسية بسبب خطر إغلاق صناعات بأكملها.

وأشارا إلى أن المشاعر الاحتجاجية آخذة في الازدياد، وهو أمر مبرر تماما.

المصدر: نوفوستي