فون دير لاين بعد تصريحات أوربان: "التمييز العنصري" يناقض قيم الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن التمييز العنصري يناقض قيم الاتحاد، وذلك في رد غير مباشر على تصريحات رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان حول "اختلاط الأعراق".

ودون أن تندد مباشرة بتصريحات فيكتور أوربان التي أثارت استياء واشنطن، ذكرت فون دير لاين خلال مقابلة مع موقع إخباري سلوفاكي أن "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها هنغاريا، اعترفت بقيم مشتركة عالمية غير قابلة للتفاوض".

وأضافت أن "التمييز العرقي يعني الدوس على القيم الواردة في المعاهدات الأوروبية والدولية"، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المساواة والتسامح والعدالة.

كما ندد رؤساء الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي بـ"التصريحات العنصرية" لرئيس وزراء هنغاريا.

وكان أوربان قد رفض في خطاب حاد النبرة في 23 يوليو، فكرة المجتمع "متعدد الإثنيات".

وقال: "ننتقل إلى أماكن أخرى، نعمل في الخارج، نختلط داخل أوروبا، لكن لا نريد أن نكون عرقا مختلطا أو شعبا متعدد الإثنيات يختلط مع غير الأوروبيين".

جدير بالذكر أن هنغاريا أقرت مؤخرا قانونا مناهضا لمجتمع الميم، ولا تزال بروكسل تعطل الموافقة على خطة بودابست للتعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي تبلغ قيمتها 5.8 مليار يورو.

المصدر: أ ف ب