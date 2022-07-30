الخارجية النرويجية تأسف لسلوك موظفة قنصليتها في مورمانسك الروسية

أعربت وزارة الخارجية النرويجية عن أسفها على سلوك موظفة القنصلية النرويجية في مدينة مورمانسك الروسية، إليزابيث إلينجسن.

وجاء في بيان الخارجية النرويجية: "المشاعر التي تم التعبير عنها لا تعكس بأي شكل من الأشكال السياسة النرويجية أو موقف النرويجيين تجاه روسيا والشعب الروسي. الوزارة تعالج هذا الحادث عبر القنوات المناسبة".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت مشاهد للموظفة النرويجية أثناء صراخها على موظف فندق روسي، بعبارات بذيئة وتقول إنها تكره الروس، وذلك بعد طلب المدير منها الانتظار حتى يتم تنظيف الغرفة التي نزلت فيها.

المصدر: RT