صدمة وغضب عارم في إيطاليا بعد انتشار تسجيل مصور لاعتداء على مهاجر

ألقت الشرطة في إيطاليا القبض على رجل إيطالي بتهمة قتل بائع نيجيري، صوّره متفرجون وهو يتعرض للضرب حتى الموت في بلدة شاطئية مزدحمة، دون أي محاولة من المارّة للتدخل وإنقاذ حياته.

وانتشر مقطع مصور للهجوم على نطاق واسع على المواقع الإخبارية الإيطالية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أثار الغضب مع خوض إيطاليا انتخابات برلمانية ركز فيها التحالف اليميني على قضية الهجرة.

وقالت الشرطة إن القتيل أوغورشوكو، وعمره 39 عاما، كان نهار الجمعة في الشارع الرئيسي في تشيفيتانوفا ماركي، وهي بلدة شاطئية على ساحل البحر الأدرياتيكي، عندما أمسك المعتدي بعكاز كان البائع يستند عليه وضربه، ثم طرحه أرضا.

ويظهر المقطع المصور المعتدي وهو يصارع الضحية على الرصيف وسط مقاومة من الأخير، وفي النهاية يتمكن المهاجم من إخضاع أوغورشوكو بثقل جسده.

وقال قائد الشرطة ماتيو لوسوني لقناة "سكاي تي جي 24" الإخبارية الإيطالية إن رواد الشاطئ اتصلوا بالشرطة، التي وصلت إلى موقع الحادث بعد فرار الجاني، وحاولت تقديم المساعدة للضحية.

واستخدمت الشرطة كاميرات الشوارع لتتبع تحركات المهاجم واعتقلت رجلا يدعى فيليبو كلاوديو جوزيبي فيرلازو عمره 32 عاما.

ويخضع فيرلازو للاحتجاز بتهمة القتل والسرقة، حيث يتهم بسرقة هاتف الضحية.

المصدر: أ ب