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الولايات المتحدة تأمر موظفيها بمغادرة مالي بسبب المخاطر الإرهابية

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الولايات المتحدة تأمر موظفيها بمغادرة مالي بسبب المخاطر الإرهابية
Sputnik
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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الطارئين وعائلاتهم، بمغادرة مالي في ظل ارتفاع مخاطر الهجمات الإرهابية.

وقالت الخارجية في بيانها: "أصدرت وزارة الخارجية أمرا لجميع الموظفين الحكوميين غير الطارئين وعائلاتهم بمغادرة مالي بسبب ارتفاع مخاطر وقوع هجمات إرهابية".

وأضافت أن "الجماعات الإرهابية والمسلحة تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات في مالي. ويمكن أن تصبح النوادي الليلية والفنادق والمطاعم ودور العبادة والبعثات الدبلوماسية الدولية أهدافا للهجمات".

المصدر: نوفوستي

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