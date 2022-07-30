زاخاروفا تعلق على سلوك دبلوماسية نرويجية في فندق روسي (فيديو)

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على سلوك إليزابيث إلينجسن، الدبلوماسية بالقنصلية النرويجية في مورمانسك الروسية، حيث صرخت في وجه عامل أحد الفنادق بعبارات بذيئة.

وقالت زاخاروفا إن الخارجية الروسية تنظر في اتخاذ الرد المناسب على سلوك الموظفة النرويجية.

وأضافت: "أصبحت القيم الغربية مثيرة للإعجاب أكثر فأكثر.. تصريحات هذه الشخصية تعبر بوضوح عن الكراهية".

وأشارت إلى أن إلينجسن، في اختيارها للمفردات، "كشفت عن وجهها الحقيقي وحقدها الكامن" على روسيا وشعبها.

وتناقلت وسائل الإعلام أن إلينجسن كانت قد تصرفت بفظاظة وعدوانية في أحد فنادق مورمانسك عندما طلب منها الانتظار حتى يتم تنظيف الغرفة التي نزلت فيها.

المصدر: نوفوستي