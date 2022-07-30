جنرال أمريكي كبير يتحدث عن فرصة أخيرة لأوكرانيا لإنهاء أزمتها

أكد العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، أن أوكرانيا لديها فرصة أخيرة لإنهاء الصراع من خلال المفاوضات، لأن الأمور على الجبهة لا تسير في صالحها.

وقال ماكغريغور: "أعتقد أن هذه هي فرصة كييف الأخيرة لإنهاء الصراع من خلال المفاوضات. موسكو، على الأرجح، لا تتوقع أي شيء من هذا القبيل، لأن واشنطن وحلفاءها في لندن أوضحوا أنهم غير مهتمين بمثل هذا التطور للأحداث".

وأشار إلى أن الغرب لن يكون قادرا على مساعدة زيلينسكي بعد الآن، حيث أن هناك الوضع السياسي والاقتصادي حرج في أوروبا. وستواجه الصناعة الأوروبية نقصا حادا في الغاز الروسي وغيره من السلع الخاضعة للعقوبات، مما سيتسبب في تغييرات في الحكومات وتسوية العلاقات مع الكرملين.

المصدر: نوفوستي