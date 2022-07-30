مقتل عنصرين من حرس الحدود غرب إيران
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tinq
أعلن حرس الحدود الإيراني اليوم السبت مقتل جنديين من فوج حرس الحدود في مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية أثناء قيامهما بدورية على الحدود الإيرانية التركية.
وأفاد حرس الحدود بتعرض الدورية لحادث دون تحديد ملابساته، وأضاف أن المزيد من التفاصيل حول الحادث ستقدمه الجهات المختصة.
يأتي ذلك بعد أيام على مقتل عنصرين من قوات حرس الحدود الإيرانية في اشتباكات مع مسلحين حاولوا التسلل للأراضي الإيرانية بالمنطقة الحدودية في محافظة كردستان غربي البلاد.
المصدر: "إرنا"