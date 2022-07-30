خبير فى الشؤون الروسية يعلق على اتصال وزير الخارجية الأمريكي بنظيره الروسي

فى حديث خاص لـRT، علق الدكتور نور ندا، الخبير فى الشؤون الروسية، على الاتصال الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بنظيره الروسي، سيرغي لافروف.

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واعتبر الخبير نور ندا أن اتصال وزير خارجية الولايات المتحدة بوزير الخارجية الروسية سيرغى لافروف يحمل الكثير من الدلالات، بصرف النظر عن محتوى المحادثات التى تمت بين الوزيرين".

وأضاف نور ندا: "الدلالة الأولى..أن الصراع الأمريكي الروسي على الأراضي الأوكرانية قد دخل مرحلة النهاية وبدأت القوى الكبرى عملية حصاد للنتائج".

وتابع: "الدلالة الثانية..من طلب الاتصال هو الجانب الأمريك يمما يؤكد اعتراف ضمنىي أمريكي بتقدم عسكري روسي على الأرض ونجاح الإدارة الروسية فى مواجهة العقوبات وإدارة الملف الاقتصادي، ونتيجة غير مباشرة لنجاح التحرك النشيط جدا للدبلوماسية الروسية ونجاحها فى بناء تحالفات دولية قوية.

وأكمل الخبير: "الدلالة الثالثة..الاتصال الروسي الأمريكي المباشر يؤكد مرة أخرى أن دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصراع مجرد دول منزوعة السيادة وتابعة للسياسات الخارجية الأمريكية".

وأردف: "الدلالة الرابعة..هذا الاتصال بين الوزيرين الروسي والأمريكي سوف يدعم القوى المعارضة الحكومية والشعبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على روسيا".

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT