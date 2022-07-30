وسائل إعلام: طائرة بيلوسي تقلع من واشنطن وتايوان ترفع مقاتلات في الهواء وتنشر دفاعات جوية

ذكرت وسائل إعلام أن الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أقلعت اليوم من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، متجهة إلى منطقة المحيط الهادئ.

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ومن المحتمل أن تكون بيلوسي في طريقها إلى تايوان، التي سبق أن أعلنت المسؤولة الأمريكية عن نيتها لزيارتها خلال جولة آسيوية تشمل عدة دول.

وتحدثت تقارير إعلامية في وقت لاحق عن أن تايوان رفعت مقاتلات في الهواء من قاعدة "شياي" الجوية، كما نشرت أنظمة دفاع جوي في مطار تايوان الدولي بشمال الجزيرة.

ويمكن تتبع مسار طائرة بيلوسي عبر موقع FlightRadar

وتعارض بكين بشدة هذه الزيارة، وحذرت بيلوسي وطالبتها بإلغاء خططها المحتملة لزيارة الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقد اقترحت بعض وسائل الإعلام الصينية إسقاط طائرة بيلوسي إذا ذهبت إلى تايوان.

وتزامنا مع انطلاق بيلوسي في جولتها، قالت الصين إنها تجري تدريبات عسكرية اليوم السبت قبالة ساحلها المواجه لتايوان.

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ذكرت وكالة "شينخوا" أن الجيش الصيني سيجرى "تدريبات بالذخيرة الحية" بالقرب من جزر بينغتان قبالة إقليم فوجيان من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء. وحذرت إدارة السلامة البحرية السفن بتجنب المنطقة.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لاحتمال قيام بيلوسي بزيارة إلى تايوان.

المصدر: وكالات