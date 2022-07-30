موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصا من نيوزيلندا بينهم قادة بالقوات المسلحة

فرضت موسكو عقوبات على 32 مواطنا من نيوزيلندا بينهم ممثلون عن قادة القوات المسلحة وصحفيون ردا على العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها نيوزيلندا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية اليوم السبت:"ردا على العقوبات الحكومية النيوزيلندية التي فرضت على عدد متزايد من المواطنين الروس، والمسؤولين وأفراد أسرهم، تم إدراج 32 نيوزيلنديا في قائمة (القائمة السوداء) المحظورين من دخول الأراضي الروسية من بينهم عاملون في القوات المسلحة وفي البلديات وصحفيون والذين لديهم أجندة معادية للروس".

وتشمل القائمة نائب قائد البحرية الوطنية شين أرنديل، والقائد العملياتي للبحرية غارين غولدنغ، ونائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة روز كينغ وآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة نائب وزير الدفاع النيوزيلندي مايك يادلي، ورؤساء بلديات كرايستشيرش، ويليغجتون، وأوكلاند، ودونيدين، ونيلسون بالإضافة إلى إعلاميين وممثلين عن وسائل الإعلام الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن دخول هؤلاء الأشخاص الأراضي الروسي محظور إلى أجل غير مسمى.

المصدر: تاس