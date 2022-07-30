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مقتل 8 أشخاص في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني في الـ24 ساعة الماضية

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مقتل 8 أشخاص في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني في الـ24 ساعة الماضية
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أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين خلال اليوم الماضي في جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب قصف القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان المقر، اليوم السبت: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 08.00 يوم 29 يوليو إلى الساعة 8:00 يوم 30 يوليو، نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 15 مدنيا".

المصدر: نوفوستي

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