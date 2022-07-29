 
مباشر

زاخاروفا ترد على تصريحات رئيس وزراء بلغاريا السابق عن "يد الكرملين الطويلة"

أخبار العالم

زاخاروفا ترد على تصريحات رئيس وزراء بلغاريا السابق عن
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tikz

رفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات رئيس الوزراء البلغاري السابق كيريل بيتكوف لروسيا بالتدخل في شؤون بلاده.

إقرأ المزيد
موسكو: بلغاريا ودّعت قواعد اللياقة والحس السليم
موسكو: بلغاريا ودّعت قواعد اللياقة والحس السليم

وقالت زاخاروفا: "نأسف لقلقه بشأن "يد الكرملين الطويلة". ومن ناحية المنطق والحقيقة لا نرى أي جدوى في التعليق على كل المزاعم الكاذبة عن التدخل الروسي في شؤون بلغاريا ونشر الفساد الذي يزعم أنه "أداتنا الرئيسية للسياسة الخارجية" في البلقان".

وأضافت أن "المزايدات حول "التهديد الروسي" للأغراض السياسية الداخلية وغيرها من الاعتبارات الشخصية الضيقة تعتبر دليلا على موت سياسي قريب".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا