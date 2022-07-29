جنرال بريطاني يتحدث عن خطة تدفع الأوروبيين للتخلي عن أوكرانيا

قال اللواء البريطاني المتقاعد سيمون ماريال لراديو تايمز، إن الأوروبيين قد يتخلون عن دعم أوكرانيا إن نفذوا خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%.

وأضاف: " إذا حدث ذلك وفي ظل هذه الظروف سيبدأ الأوروبيون في التشكيك بمدى فعالية العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا".

وأشار إلى أن العقوبات "سيكون لهذا تأثير مباشر على الناخبين والمواطنين ومن يتابعون الردود الروسية، وبالطبع العقوبات الغربية ضد موسكو. ويمكن للمرء أن يتخيل أن البعض سيبدأ في الشك في ما إذا كان ينبغي لنا المشاركة في كل هذا ودعم الأوكرانيين، بالنظر إلى أننا قد نواجه مشاكل في توريد الحبوب وغيرها".

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كما استبعد احتمال نشوب صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف الناتو.

يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت في 20 يوليو إجراءات جديدة لخفض الطلب على الغاز، تشمل خفضا طوعيا بنسبة 15% في الاستهلاك من قبل جميع الدول الأعضاء في الفترة من 1 أغسطس إلى 31 مارس 2023.

وعارضت الاقتراح بعض الدول، ومنها هنغاريا والبرتغال وإسبانيا واليونان.

المصدر: ريا نوفوستي