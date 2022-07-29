الصومال.. مقتل وزير محلي ونجله بانفجار لغم أرضي

أعلنت إذاعة مقديشو الحكومية يوم الجمعة مقتل وزير العدالة والشؤون القضائية بولاية جنوب غرب الصومال حسن إبراهيم ونجله ومدني آخر، بانفجار لغم بمدينة بيدوة جنوب غرب البلاد.

وبحسب الإذاعة الحكومية، فإن لغما أرضيا انفجر لحظة خروج إبراهيم ونجله من أحد المساجد ما أسفر عن مقتلهما.

وأضافت أن التفجير أسفر كذلك عن مقتل مدني وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وفيما اتهم رئيس الولاية عبد العزيز محمود حسين "حركة الشباب" بالمسؤولية عن التفجير، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

⚡⚡مقتل وزير العدالة والشؤون القضائية حسن إبراهيم ونجله ومدني آخر، الجمعة، في تفجير لغم بمدينة بيدوة بولاية جنوب غرب #الصومال🇸🇴. pic.twitter.com/Rob8p05pMJ — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) July 29, 2022

والأربعاء، وقعت 3 تفجيرات في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

وتتزامن التفجيرات مع إعلان رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، عزم حكومته إطلاق عملية أمنية ضد مقاتلي الشباب في قرى وبلدات جنوبي البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم القاعدة، حيث تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

المصدر: الأناضول