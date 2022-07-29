تركيا: على ألمانيا التزام الحياد في النزاعات بين أنقرة واليونان (صور + فيديو)

حث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ألمانيا على أن تكون "وسيطا أمينا" وألا تنحاز دائما لأثينا في النزاعات بين تركيا واليونان.

وأدلى مولود تشاووش أوغلو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك يوم الجمعة في إسطنبول، حيث تبادل الاثنان الشكاوى، ومنها ما يخص خطط تركيا لتوغل عسكري جديد في سوريا وسجلها الحقوقي.

وقال تشاووش أوغلو "لطالما كانت ألمانيا وسيطا أمينا في الماضي.. كان لها موقف متزن، لكن مؤخرا نرى أن هذا التوازن فقد للأسف".

واتهم الدبلوماسي التركي برلين بالسقوط ضحية "للدعاية اليونانية".

والتقت بيربوك بالوزير التركي في إسطنبول بعد إجراء محادثات مع مسؤولين في اليونان، حيث انتقدت أنقرة لتنازعها سيادة جزر يونانية قرب ساحلها.

وحثت بيربوك اليونان أيضا على التأكد من التصدي لأي إعادة قسرية غير قانونية للمهاجرين على الحدود.

والجارتان حليفتا الناتو تركيا واليونان، تسود بينهما نزاعات حول عدد من القضايا منذ عقود، منها الحدود البحرية، وحقوق التنقيب، وجزيرة قبرص المنقسمة، وهي نزاعات دفعتهما إلى حافة الحرب عددا من المرات.

Alman mevkidaşımla İstanbul’da çok boyutlu ilişkilerimizi ele aldık. 2023 ticaret hedefimiz 50 milyar $. 🇹🇷🇩🇪



Almanya;

-Doğu Akdeniz ve Ege’de önyargısız ve dengeli bir tutum benimsemeli,

-PKK’nın artan eylemlerine ve İslam karşıtlığına yönelik önlem almalı. pic.twitter.com/UNr0yQ0f8H — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 29, 2022

Gelmiş geçmiş en iyi dışişleri bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Almanya’ya sağlı sollu girerken :))pic.twitter.com/fR7H1br1j3 — Marginale (@themarginale) July 29, 2022

المصدر: أ ب