وزيرة التجارة الأمريكية: سيكون للعقوبات تأثير متزايد على روسيا

اعتبرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، أن العقوبات ضد موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، سيكون لها "تأثير مدمر ومتزايد" على روسيا.

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وقالت رايموندو للصحفيين، يوم الجمعة: "لدينا أسباب لنثق بأنه مع كل أسبوع سيكون لإجراءات الرقابة على الصادرات تأثير مدمر ومتزايد على قدرات روسيا".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على العديد من الشركات والمؤسسات الروسية، شملت قطاع الطاقة لتقليص إيرادات روسيا المالية، فيما ارتدت هذه العقوبات على واشنطن وحلفائها الذين يعانون نقص الطاقة، وارتفاع كلفة المعيشة، وتسجيل معدلات التضخم والبطالة لديهم مستويات لم يعرفوها.

المصدر: نوفوستي