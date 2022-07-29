الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي.. إسبانيا تعلن وفاة شخص بجدري القردة

أعلنت إسبانيا وفاة أول مصاب بجدري القردة، اعتبرته وسائل الإعلام الإسبانية أول ضحية للمرض في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن 120 شخصا نقلوا إلى المستشفى حتى الآن مصابين بجدري القردة، وأضافت أن شخصا واحدا توفى.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، ووسائل إعلام أخرى إن تلك كانت أول حالة وفاة بسبب جدري القردة في البلاد.

إقرأ المزيد

ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل، واكتفت بالقول إن إسبانيا ظهرت فيها 4298 إصابة بالمرض، من بينها 3500 حالة تقرييا لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين، كما كان من بين إجمالي المصابين 64 امرأة فقط.

ويعتقد الخبراء أن تفشي جدري القردة في أوروبا وأمريكا الشمالية بدأ من حفلين أقيما في بلجيكا وإسبانيا.

ويعد التفشي الحالي أكبر انتشار للفيروس، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.

المصدر: "أسوشيتد برس"