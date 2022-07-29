"سي إن إن": موسكو طلبت من واشنطن إضافة الروسي فاديم كراسيكوف إلى صفقة التبادل

أفادت "سي إن إن"، نقلا عن مصادرها، بأن روسيا طلبت من الولايات المتحدة إضافة مواطنها فاديم كراسيكوف إلى قائمة تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن والتي ستشمل الروسي فيكتور بوت أيضا.

ووفقا للمصدر فإن الجانب الروسي أرسل الطلب إلى واشنطن عبر قناة غير رسمية.

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة اعتبرت هذا الطلب إشكاليا لعدد من الأسباب، بما فيها أن كراسيكوف محتجز في ألمانيا.

وأدانت محكمة برلين العليا الروسي فاديم كراسيكوف باغتيال المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي في برلين، والمطلوب للاستخبارات الروسية بجرائم إرهاب، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

المصدر: RT