بوليانسكي: الغرب يحاول حشد الدول الإفريقية ضد روسيا

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الدول الإفريقية تواصل التعاون مع روسيا على الرغم من محاولات الغرب حشدها ضد موسكو.

وقال بوليانسكي في أعقاب تصويت مجلس الأمن الدولي على تمديد العقوبات ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، يوم الجمعة: "نلاحظ تصريحات من بعض العواصم الغربية بأن السياسات الروسية في إفريقيا لا تهدف إلى ما فيه خير بالنسبة لإفريقيا، أو أن طبيعة أعمالنا خبيثة على حد زعمهم".

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وأكد أن "هذه محاولات واضحة وغير مقنعة لحشد دول القارة ضد روسيا".

وأضاف أن "الإفريقيين أنفسهم يعرفون الجواب، حيث ترحب حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ودول إفريقية أخرى بالمساعدة الروسية، وتسعى لتطوير العلاقات على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل، وتثمن كل التثمين علاقاتنا التاريخية".

المصدر: تاس