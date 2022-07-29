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فولودين يدين الخونة ممن ينتظرون انتهاء العملية العسكرية الروسية في "دول دافئة"

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فولودين يدين الخونة ممن ينتظرون انتهاء العملية العسكرية الروسية في
Sputnik
فياتشيسلاف فولودين
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وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، من غادروا روسيا مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا لانتظار نتائجها في "البلدان الدافئة" بالخونة.

وقال فولودين: "من أرادوا الانتظار حتى تنتهي هذه الفترة، وغادروا إلى بلدان دافئة ويتفرجون على كل شيء من هناك، يجب أن يفهموا أنهم خونة".

وشدد فولودين على أن قضية القرم والاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هي "إجماع لجميع القوى السياسية في روسيا".

وأضاف: "من لم يؤيدوا ذلك، فهم ليسوا مع الشعب... فكروا في الأمر".

المصدر: نوفوستي

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