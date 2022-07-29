"بي بي سي": فيديو بايدن الذي حقق رواجا كبيرا خضع للتزييف التقني

أكدت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن فيديو الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي نشره الحزب الديمقراطي، ولاقى رواجا كبيرا، خضع لعملية تزييف تقني معمقة.

والتزييف العميق هو عملية يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديو يظهر فيه شخص يقول أشياء أو يقوم بها دون أن يكون قد فعل في الحقيقة أيا من ذلك.

وأفادت الشبكة البريطانية بأنها فحصت الفيديو الذي نشره الحزب الديمقراطي للرئيس بايدن.

وقال ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الفيديو خضع لتقنية الذكاء الاصطناعي حيث تم تركيب وجه الرئيس بايدن على جسد ممثل.

وفي غضون 17 ثانية هي مدة الفيديو، يتحدث بايدن عن أحداث شغب يوم السادس من يناير والتي شهدت اقتحام المتظاهرين مبنى الكابيتول الأمريكي، ويجري الآن في الكونغرس تحقيق في تلك الوقائع.

ونشر الديمقراطيون على حسابهم الرسمي عبر "تويتر" يوم الأربعاء الفيديو المشار إليه وسرعان ما أصبح جزءا من نظرية مؤامرة أوسع نطاقا.

وشكك البعض في كون الفيديو حقيقيا، وتمت مشاركة منشورات هؤلاء المشككين آلاف المرات، وكان ممن شاركوها ناقدون بارزون في اليمين المتطرف بموقع "نيوزماكس" وعلى شاشة "وان أمريكا نيوز".

وأحد المبررات التي ساقها المشككون في حقيقة الفيديو هو أن مظهر بايدن، حسبما يقولون، يبدو مختلفا في فيديو آخر نشر له في اليوم نفسه والفيديو أيضا يشكك البعض في كونه حقيقيا، لكن من الواضح أن الاختلافات في مظهر الرئيس تعود إلى الإضاءة المستخدمة أثناء التصوير.

ويبرهن البعض على تزييف الفيديو بأن الرئيس بايدن لا يطرف، لكن هذا ليس دليلا.

ويقول منشور، تمت مشاركته حوالي 40 ألف مرة عبر "تويتر" إن "أي شخص طبيعي يطرف بعينه بمعدل 15 إلى 20 مرة في الدقيقة".

ويطرف الإنسان بالفعل حوالي 12 مرة في الدقيقة، لكن من الممكن جدا ألا يطرف الشخص لأكثر من 17 ثانية، مدة الفيديو المشار إليه.

علاوة على ذلك، هناك قطع في الفيديو، مما يشير إلى أن بايدن لم يمسك عن الإطراف بعينيه مدة الـ 17 ثانية كاملة، وقد نشر البيت الأبيض مقطعا أطول من الفيديو ذاته، حيث ظهر بايدن وهو يطرف مرّات عديدة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن تقنية التزييف العميق "deep fake" قادرة على انجاز الإطراف بالعين.

ويقول سام غريغوري الخبير في تقنية التزييف العميق، إن "كثيرين يظنون أن عدم الإطراف بالعين يُعدّ دليلا على أن الفيديو خضع لتقنية التزييف العميق، وهذا غير صحيح فقد تطورت التقنية حتى أمكن عمل ذلك".

Here’s the two videos back and forth. Pay attention to his physical appearance and his voice. Again, both supposedly from today, both only a few hours apart. What the hell is happening here? 🧐 pic.twitter.com/VjB2pjJZPn — Five Times August (@FiveTimesAugust) July 27, 2022

المصدر: شبكة "بي بي سي" البريطانية