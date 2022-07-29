"شبيغل": متطرفون ألمان يتوجهون إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف

أفادت مجلة "شبيغل" الألمانية نقلا عن بيانات رسمية بأن متطرفين من ألمانيا يتوجهون إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية الألمانية رصدت 31 رحلة "لأشخاص لهم صلات في أوساط المتطرفين" إلى أوكرانيا.

وحسب بيانات الأجهزة الأمنية، فإن 8 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في القتال، ويعتقد أن اثنين منهم تمكنا من تحقيق خططهما، حسب "أدلة غير مباشرة".

وأضافت المجلة أنه من المفترض أن 6 أشخاص موجودون حاليا في أوكرانيا، وأن 5 آخرين فشلوا في عبور الحدود بسبب منعهم من السفر.

وتتوفر لدى الأجهزة الأمنية الألمانية معلومات عن 52 مواطنا ألمانيا "على صلة بالمتطرفين" كانوا يرغبون في السفر إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أن المتطرفين الذين يتوجهون إلى أوكرانيا قد يتعرضون للملاحقة الجنائية في ألمانيا.

المصدر: نوفوستي