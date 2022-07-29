صحيفة: تركيا على موعد مع "حرارة الجحيم"

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، من اشتداد موجة "إيام باهور" (حرارة الجحيم) في البلاد اعتبارا من يوم السبت.

وقالت الأرصاد التركية في بيان، إن تركيا تشهد أكثر أيام العام حرارة في نهاية يوليو والأيام الأولى من أغسطس بسبب موقعها الجغرافي، محذرة من التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة.

وأضافت أن المناطق الصحراوية في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية تصح شديدة الحرارة حيث ينتقل الهواء الساخن إلى المناطق الشمالية وتركيا.

وتابعت أن درجات الحرارة في موجة "إيام باهور" ستكون مرتفعة وفعالة وذات تأثير في جميع أنحاء تركيا بالذات المناطق الجنوبية من البلاد ويتوقع أن تكون أعلى درجات حرارة 40 مئوية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في إسطنبول إلى 32 درجة في المتوسط ليلا، ومن المتوقع أن تكون أدنى درجة حرارة في اسطنبول فوق 20 درجة، ومن المتوقع أن في أنقرة وإزمير أعلى من 34 درجة.

وحذرت الأرصاد الجوية التركية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10.00 صباحا إلى 16.00 مساء.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية