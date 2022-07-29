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صحيفة: الجيش الأوكراني يواجه مشاكل في المدافع الألمانية

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صحيفة: الجيش الأوكراني يواجه مشاكل في المدافع الألمانية
Legion-Media
أرشيف
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أفادت صحيفة "شبيغل" الألمانية بأن العديد من مدافع الهاوتزر الألمانية ذاتية الحركة Panzerhaubitze2000 التي تم تسليمها لأوكرانيا، تحتاج للإصلاح والصيانة.

وقالت الصحيفة: "بعد شهر من تسليم المدفعية الألمانية إلى أوكرانيا، ظهرت على بعضها علامات التهالك".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الألماني يعتبر أن العسكريين الأوكرانيين مسؤولون عما يحدث لهذه المدافع، بسبب انتهاكهم معايير الاستخدام المناسبة.

وتحدثت وسائل إعلام الألمانية عن مشاكل في أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات Gepard.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المنظومات "لم تستطع التعرف" على ذخيرتها المصنعة في النرويج.

وذكرت "شبيغل" يوم الأربعاء أن الحكومة الألمانية وافقت على بيع 100 مدفع هاوتزر من طراز Panzerhaubitze2000 إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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