نقل مجموعة جديدة من أطفال ماريوبول إلى موسكو للعلاج

أشرفت مفوضية حقوق الطفل الروسية على نقل مجموعة جديدة من الأطفال المصابين بأمراض خطرة من مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك إلى موسكو، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكدت نائبة الأمين العام لحزب "روسيا الموحدة" مفوضة حقوق الطفل الروسية، آنا كوزنيتسوفا، أنه تم الاتصال بالأطباء المختصين بسرعة واستكمال الإجراءات المطلوبة، وجرى نقل الأطفال مع ذويهم إلى المستشفيات في موسكو من قبل وزارة الدفاع الروسية.

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وأضافت أن 47 طفلا آخرين على قائمة الانتظار، وسيتم نقلهم لتلقي العلاج في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن عملية الحصول على الجنسية لهؤلاء الأطفال جارية حاليا.

وقدم حزب "روسيا الموحدة" منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مساعدة شاملة لسكان دونباس الذين تم إجلاؤهم، وسكان الأراضي المحرر.

وسلمت الفروع الإقليمية للحزب أكثر من 12 ألف طن من المساعدات الإنسانية لجمهوريتي دونباس، منها أكثر من 500 طن من الأدوية.

المصدر: RT