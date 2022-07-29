"ذا فيدراليست": إن لم تقتنع بأن زيلينسكي جاد فمجلة "فوغ" تخبرك الحقيقة

كتب موقع "ذا فيدراليست" أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يعتقد على ما يبدو أن تبجيل الأمريكيين له غير محدود، لدرجة أن التقاط مجلة "فوغ" صوره لن يجعل أي شخص يشككك في مصداقيته.

وقال الموقع الأمريكي: "في حال لم تكن قد استقطبك نادي المعجبين الشخصي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب مطالبته بمبلغ 7 مليارات دولار شهريا من الغرب، فربما تقنعك قصة غلاف في مجلة "فوغ".

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وأضاف: "في حين أن الحرب تدمر بلاده وهي حرب يصر زيلينسكي على دخول الغرب فيها يستمتع وزوجته بأضوائهما الجديدة، حيث ظهرت صورهما اللامعة والدرامية لمطابقتها في مجلة "فوغ".

وتابع الموقع: "يمكنك أن تتفق على أن وفاة الأبرياء في أوكرانيا مأساوية وعائلة زيلينسكي استخدمت تلك المأساة للاستمتاع بالعشق الممتع للمنافذ العالمية.. في الواقع، هذان المعتقدان ليسا متناقضين ولكنهما متكاملان".

وذكر الموقع أنه بدلا من التفاوض على تسوية يمكن أن تساعد على حل الأزمة في أوكرانيا، يحاول زيلينسكي تصعيد الحرب من خلال جر الغرب إلى صراع مباشر مع روسيا، القوة النووية.

وأشار إلى أن يحاول جذب تعاطف العالم مع جلسات التصوير مع مجلة فوغ بينما يعاني شعبه، وأن زيلينسكي أظهر القليل من الاهتمام بالمفاوضات مع روسيا.

وقال: "أنا لا ألوم عائلة زيلينسكي على رغبتهم في لفت الانتباه إلى "كفاحهم".. إنني ألومهم على محاولتهم ذنب الغرب لدفعه إلى التصعيد.. وبعد مشاهدة قصة غلاف Vogue ألومهم على اعتقادهم أن تبجيلهم في أذهان الأمريكيين أمر مقدس لدرجة أن تصفيف الشعر والتقاط الصور الدرامية تقريبا لن يجعل أي شخص يشكك في صدقهم".

Aquí tenemos el making of del reportaje que la revista Vogue ha hecho al matrimonio Zelenski. En él podemos ver al presidente de Ucrania y a su mujer recreando entre risitas escenarios bélicos en los que han muerto miles de personas. No tienen vergüenza. pic.twitter.com/KtlByAIiB9 — Eleméntal (@ElementalELM) July 27, 2022

المصدر: موقع "ذا فيدراليست" الأمريكي