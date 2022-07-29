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رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى التخلي عن ربطات العنق لتوفير الطاقة

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رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى التخلي عن ربطات العنق لتوفير الطاقة
Legion-Media Sipa USA
صورة تعبيرية
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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال إلى التخلي عن ربطات العنق إلا للضرورة القصوى، لتوفير الكهرباء في تشغيل المكيفات.

ووصل رئيس الوزراء الإسباني إلى مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بدون ربطة عنق.

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وأكد أنه بهذه الطريقة يقدم مثالا على كيفية تقليل استخدام مكيفات الهواء، التي تستهلك الكهرباء.

وقال: "أنا بدون ربطة عنق. هذا يعني أنه يمكننا جميعا توفير الطاقة".

وأضاف: "طلبت من جميع الوزراء وجميع المسؤولين، ورجال الأعمال ألا يرتدوا ربطات العنق دون الضرورة. وبهذه الطريقة سنساهم جميعا بالتوفير".

المصدر: نوفوستي

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