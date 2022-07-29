حريق غابات في جنوب غرب تركيا يمتد إلى فندق (فيديو)

اندلع حريق في غابة قرب منتجع في مدينة مرماريس التركية، يوم الجمعة، وامتدت النيران إلى المنشأة.

وقال مسؤولون إن حريق غابات اندلع في منطقة منتجع في جنوب غرب تركيا انتشر بسرعة إلى فندق يضم أيضا مدرسة تدريب سياحي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبدأ الحريق في منطقة منتجع إيسميلير، بالقرب من مدينة مرماريس الساحلية المطلة على بحر إيجة في مقاطعة موغلا.

وقال رئيس بلدية مرماريس محمد أوكتاي لقناة "هابر" ترك التلفزيونية إنه جرى إجلاء جميع من كانوا في الفندق والمباني المحيطة.

وأظهرت لقطات مصورة أحد جوانب الفندق التي اشتعلت فيها النيران، ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.

وقال مكتب حاكم موغلا إن سبع مروحيات على الأقل وخمس طائرات لإسقاط المياه شاركت في إخماد النيران.

Cennet beldelerimiz yine bir bir yanmaya başladı. #marmaris#içmeler deki yangın yerleşim yerlerine sıçramış durumda.

İnşallah her sene yaşadığımız bu acı daha fazla ciğerimiz yanmadan, bir an önce son bulur.#marmarisyangınpic.twitter.com/ewZQyegLiP — Feridun BAHŞİ (@feridun_bahsi) July 29, 2022

A natural fire broke out near the Turkish resort of Marmaris.

Strong winds make it difficult to extinguish the fire, which crept up to houses, villas and one of the hotels, the guests were evacuated, NTV reports.

Video: TASS/Reuters pic.twitter.com/Bow3d5sApP — 🦅mai🇨🇦ke 🦅 (@maike809588) July 29, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تركية