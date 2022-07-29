وسائل إعلام: واشنطن ستغرق في نزاعين متزامنين نتيجة لسياسات بايدن

كتب المؤرخ مارك توث، وضابط المخابرات السابق جوناثان سويت في صحيفة The Hill أن الولايات المتحدة ستغرق في صراعين في نفس الوقت بسبب سياسات وأخطاء بايدن.

وأشار مارك توث و جوناثان سويت إلى أن "المخاطر الوجودية التي ستنشأ بالنسبة للولايات المتحدة في الأشهر المقبلة لن تقتصر على أوروبا الشرقية"، مشيرين إلى التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين بشأن تايوان.

وقالا: "القدرات العسكرية للصين في منطقة المحيط الهادئ أكبر من قدرات الولايات المتحدة، الأدميرال جون أكويلينو، الذي يرأس قيادة المحيطين الهندي والهادئ، قال إن الجيش الأمريكي في حاجة ماسة إلى قدرات إضافية من أجل عمليات فعالة".

ويسلط المقال الضوء أيضا على أن الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الناتو بدأوا يواجهون المزيد والمزيد من الصعوبات بسبب العقوبات ضد روسيا، مما يقلل من عزيمتهم على مساعدة أوكرانيا.

وذكر الخبيران أن "الاتحاد الأوروبي، خوفا من أزمة الغاز الوشيكة، يشك في ما إذا كان الأمر يستحق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية الممنوحة لكييف".

وكل هذا، بحسب توث وسويت، يدل على "الخلل السياسي" للرئيس جو بايدن، الذي لا يستطيع التغلب عليه.

المصدر: نوفوستي