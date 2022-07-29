بيسكوف: تصريحات سوليفان أكدت صحة مخاوفنا حول نشر واشنطن للأسلحة في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تؤكد أن واشنطن كانت تستعد لنشر منظومات أسلحة هجومية على أراضي أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق إن واشنطن، أعلنت بشكل صريح ومباشر في فبراير أن أنظمة الأسلحة الهجومية الأمريكية لن يتم نشرها في أوكرانيا على المدى الطويل.

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وقال بيسكوف: "هذا بيان غريب، وبغض النظر عن كل شيء. لا أريد التعليق إذا كان "يكذب أم لا"، لكن السيد سوليفان اعترف علانية لأول مرة أن الولايات المتحدة استعدت لنشر أنظمة أسلحة هجومية على أراضي أوكرانيا وهذا تأكيد لصحة مخاوفنا".

ولفت الانتباه إلى صياغة تصريح سوليفان حيث أكد أن "واشنطن لن تنشرها على أساس طويل الأمد"، مشيرا إلى أنه "وفقا لذلك، تم التخطيط للنشر على أساس قصير الأمد".

وأكد بيسكوف أن "هذا هو الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في هذه المقابلة".

المصدر: انترفاكس