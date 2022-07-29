ألمانيا تنتقد موقف تركيا في نزاع مع اليونان على جزر

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية، يوم الجمعة، تركيا لمعارضتها سيادة اليونان على جزر قرب ساحلها، كما حثت اليونان على وقف أي عمليات تصد غير قانونية للقادمين عبر الحدود.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك للصحفيين بعد محادثات في أثينا مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس: "نعم، هناك العديد من تساؤلات القانون الدولي المعقدة ، لكن بعضها بسيط للغاية. الجزر اليونانية - ليسبوس وخيوس ورودس وغيرها - هي أراض يونانية، ولا يحق لأحد إثارة شكوك حول ذلك".

واقترحت بيربوك، التي تتوجه إلى تركيا في وقت لاحق من الجمعة، أن يركز أعضاء الناتو جهودهم على دعم أوكرانيا.

وأضافت:"بالنسبة لي، من الواضح أنه يجب علينا حل النزاعات بين شركاء الناتو عبر الحوار"، مضيفة أن الخلافات في صفوف الحلف هي بالضبط ما يريده الرئيس الروسي، لذا ستكون هذه رسالتي من اسطنبول بعد ظهر اليوم أيضا، وهذا يشمل احترام سيادة كل طرف".

وذكرت بيربوك، التي زارت مخيما للاجئين بالقرب من أثينا يوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء على الحدود الخارجية للكتلة.

وتقول جماعات حقوقية إن اليونان لا تعالج بشكل سليم طلبات لجوء العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، ويتضمن ذلك الإبعاد غير القانوني عن الحدود لبعض عابري الحدود.

ودعت بيربوك للتمسك "بالقيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. علينا أن نقوم بالمزيد لضمان سلامة المهاجرين وعدم انتهاك حقوقهم على الحدود، وهذا بالنسبة لي يشمل عمليات الإعادة غير القانونية.. إلا أننا لم نحقق ذلك بعد".

المصدر: أ ب