نقل المرتزقين البريطانيين إلى محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية

نقلت وكالة أنباء دونيتسك عن مصدر مطلع اليوم الجمعة، أن قضية المرتزقين الأجنبيين أندريو هيل Ahdrew Hill وديلان هيلي Dylan Healey ستحال إلى المحكمة.

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وقال المصدر في بيان له: "كانت القضية فعليا في ترجمة لائحة الاتهام وإعداد القضية وإحالتها إلى المحكمة. وقد تم تنفيذ جميع إجراءات التحقيق، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الفنية الصغيرة من أجل الإحالة إلى المحكمة".

وبحسب وكالة أنباء دونيتسك، فإن التهم الموجهة إلى العسكريين البريطانيين في إطار لائحة اتهام "المرتزقة"، وقد تم القبض على البريطانيين خلال الاشتباكات في دونباس، في الربيع.

المصدر: إنترفاكس