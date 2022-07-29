شظايا راجمات هيمارس الأمريكية التي قتلت أسرى أوكرانيين في مكان احتجازهم في دونيتسك

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، من مكان الحدث اليوم، بأنه تم العثور على شظايا القذائف الصاروخية الأمريكية من طراز HIMARSفي مكان قصف مركز الاعتقال في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قصفا شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية بصواريخ "هيمارس" على سجن يحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيون، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة إن مركز الاعتقال الواقع في بلدة يلينوفكا في جمهورية دونيتسك، والذي يحتجز فيه أسرى أوكرانيون، بمن فيهم مسلحو تنظيم "آزوف" المتطرف، تعرض لقصف من راجمات صواريخ HIMARS أمريكية الصنع.

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ونتيجة هذا القصف الذي وصفه البيان بأنه "عمل استفزازي دموي نفذ بشكل متعمد"، قضي 40 وأصيب 75 آخرون من أسرى الحرب الأوكرانيين، كما أصيب 8 من موظفي المركز بجروح متفاوتة الخطورة.

المصدر: نوفوستي