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بوشيلين يعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية

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بوشيلين يعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية
Globallookpress
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  قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا الاتحادية، إن رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين مستعد لزيارة كوريا الشمالية.

وذكر المكتب، أن بوشيلين أعرب عن استعداده ورغبته بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويشار إلى أن كوريا كانت قد اعترفت قبل فترة، باستقلال وسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية.

في يوم 13 يوليو، وجهت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، رسالة إلى وزارتي خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أعلنت فيها الاعتراف بهاتين الدولتين.

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وذكرت الرسالة أن "حكومة كوريا الشمالية قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأعربت عن الرغبة في تطوير العلاقات الحكومية معهما وفقا لمثل الاستقلال والسلام والصداقة".

المصدر: نوفوستي

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