حوادث الحقن بمادة غامضة في نوادي كاتالونيا الليلية ترتفع إلى 17

كتبت صحيفة "بريديكو" الإسبانية تقول إن عدد الشكاوى التي تلقتها الشرطة بسبب الحقن في النوادي الليلية في كاتالونيا ارتفع إلى 17.

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في وقت سابق، أفيد بأن الشرطة الكاتالونية المحلية "موسوس دي إسكوادرا" تحقق في سبعة طعون، في حين أنها سجلت يوم الجمعة ثلاث شكاوى جديدة.

وذكرت الصحيفة أن "الشرطة الكتالونية تقول إن من بين 17 شكوى بشأن اعتداءات، 16 منها كانت ضد نساء، جاءت شكوى واحدة من رجل".

وأشارت مصادر أجهزة الأمن المحلية في الوقت نفسه إلى أن الحقن لم ينجم عنها في أي من الحوادث عنف جنسي أو سرقة.

وحصلت الحالة الأولى، وفقا للشرطة، في 10 يوليو في بلدة يوريت دي مار السياحية والشبابية، حيث وقعت 12 حالة بين تلك المدينة وبلانيس المجاورة، فيما سُجلت الحالات الخمس المتبقية في برشلونة.

وأشير إلى أنه بعد الحقن، يبدأ الضحايا في الشعور بالتوعك ويصبحون شبه فاقدين للوعي.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن ثلاث فتيات وصبيا مضوا إلى الشرطة في منطقة نافار الإسباني المتمتعة بالحكم الذاتي، قائلين إن مجهولين حقنوهم خلال الاحتفال بمهرجان سان فيرمين في بامبلونا. ولا يمكن تحديد تركيبة المادة المحقونة، على الرغم من وجود شكوك جدية في أنها مادة إكستاسي سائلة، والتي لا يعود ممكنا اكتشافها في الدم بعد ساعات قليلة من إدخالها. تم أخذ عينات بيولوجية من الضحايا، ولكن لم يتم العثور على مواد سامة في التحاليل.

المصدر: نوفوستي