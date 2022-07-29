"لدينا معلومات محددة".. بيسكوف يعلق على قضية الوكالة اليهودية

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن لدى الكرملين معلومات محددة حول قضية الوكالة اليهودية "سخنوت".

لكن بيسكوف قال إن المحاكمة لا تزال جارية، ولا يمكن للكرملين أن يعلق على قضية لا زالت المحاكمة فيها جارية. جاءت تلك الإجابة على سؤال عما إذا كان الكرملين قد طلب معلومات بشأن القضية، أو ما إذا كان لديه معلومات بشأنها، ونوع الانتهاكات القانونية الموجهة للوكالة.

إقرأ المزيد

وكانت المحكمة قد سجلت دعوى لتصفية الوكالة منتصف يوليو الجاري، بينما صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، بأن قضية وكالة "سخنوت" في روسيا موجودة على المستوى القانوني، إلا أن موسكو تأسف لمواقف إسرائيل غير البناءة في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى أن العلاقات مع روسيا مهمة لإسرائيل، وإغلاق مكاتب وكالة "سخنوت" سيكون حدثا خطيرا سيؤثر على التفاعل مع موسكو.

وكانت وزارة العدل قد أفادت في 11 يوليو بأنها دققت في الفترة من 30 مايو، وحتى 27 يونيو في وثائق "سخنوت"، لكنها لم تفصح عن نتائج ذلك الفحص. وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام أن السلطات الروسية أرسلت طلبا إلى الوكالة اليهودية كي تعلق أنشطتها في روسيا. ونفت المنظمة نفسها أي معلومات متعلقة بإنهائها عملها في روسيا.

والوكالة اليهودية "سخنوت" تختص بمساعدة اليهود على الهجرة إلى إسرائيل، ودعمهم، كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.

المصدر: نوفوستي