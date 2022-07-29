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مرة جديدة.. ترامب يحاول الحصول على حصانة من الدعاوى المدنية المتعلقة باقتحام الكابيتول

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مرة جديدة.. ترامب يحاول الحصول على حصانة من الدعاوى المدنية المتعلقة باقتحام الكابيتول
AP
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حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن على الحكم بأنه "محمي بحصانة رئاسية " من الدعاوى القضائية المدنية المتعلقة بدوره بالهجوم على مبنى الكابيتول.

وجدد ترامب تأكيد تمتعه بالحصانة الكاملة بالاستئناف الذي قدمه، بعد أن أسقط قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا الدعوى.

وفي حكم صدر في فبراير، قال القاضي ميهتا، إنه يمكن مقاضاة ترامب للمساعدة في التحريض على أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، بسبب جهوده لتقويض فوز الرئيس جو بايدن، بما في ذلك خطابه "أوقفوا السرقة" قبيل اقتحام مبنى الكابيتول.

ودفع الحكم استئناف ترامب في مارس إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة واشنطن، ولم يتم بعد اختيار هيئة القضاة التي تشرف على استئناف الرئيس السابق.

وفي أوراق المحكمة التي قدمت يوم الأربعاء، حث محامو ترامب محكمة الاستئناف على الحكم بأن قاضي المحكمة الأدنى أخطأ في الحكم ضد مطالبة ترامب بالحصانة.

وجاء في النص: "الرئيس ترامب محمي بالحصانة الرئاسية المطلقة لأن تصريحاته كانت تتعلق بمسائل تهم الرأي العام، وبالتالي في نطاق الحصانة المطلقة القوية الممنوحة لجميع الرؤساء".

المصدر: The Hill

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