 لافروف ينتقد تصريحات ماكرون بشأن إفريقيا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن روسيا تزور "الطغمات العسكرية" في إفريقيا بأنه إهانة لتلك الدول.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بالرئيس ماكرون وتصريحاته، كان يمكن للمرء أن يتوقع حقا أن يكون الفرنسيون أكثر أخلاقية".

وذكر لافروف، الذي قام بجولة إفريقية هذا الأسبوع، أن ماكرون قال إنه قلق بشأن النشاط العسكري والدبلوماسي لروسيا في إفريقيا، والذي لا يسعه أن يسميه تعاونا، بل يصفه بأنه "دعم للأنظمة والطغمات غير الشرعية والفاشلة تماما".

وأضاف لافروف: "إذا نظرتم إلى قائمة الدول التي قمنا بزيارتها في إفريقيا، وإذا كان (ماكرون) يقصد ذلك برد فعله، فهذه إهانة كبيرة للدول التي تواصل، رغم كل العوائق، تطوير العلاقات مع روسيا".

المصدر: "نوفوستي"