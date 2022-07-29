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الإليزيه: محمد بن سلمان وماكرون يريدان التعاون "لتخفيف آثار الحرب" في أوكرانيا

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الإليزيه: محمد بن سلمان وماكرون يريدان التعاون
AP
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أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناقشا عدة قضايا أهمها "الحرب الأوكرانية"، وأكدا أنهما يريدان التعاون لتخفيف آثارها.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون وبن سلمان، عرضا أيضا التزويد بالطاقة، والحرب في اليمن، والوضع في الشرق الأوسط، ومكافحة تنظيم "داعش". كما اتفقا على "تنمية وتعميق الشراكة بين البلدين".

وأشار إلى أنه "في إطار حوار الثقة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية تناول ماكرون قضية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية"، دون التوقف المطول في هذه النقطة.

المصدر: RT

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